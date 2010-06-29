ЧС-2010: підсумок піренейського дербі вирішив один м'яч

В останній день 1/8 плей-офф Чемпіонату світу з футболу зіграли:

Іспанія – Португалія 1:0 (Вілья 63).

Парагвай – Японія 0:0, за пенальті 5:3

Таким чином суперниками у чвертьфіналі стають Іспанія і Парагвай. Їх матч відбудеться 3 липня

У підсумку на етап 1/4 фіналу вийшли:

Уругвай - Гана, Нідерланди – Бразилія. Матч 2 липня.

Аргентина – Німеччина, Іспанія - Парагвай. Матч 3 липня.

Переможці матчів, які проходять в один день, утворюють півфінальні пари. Півфінали пройдуть 6 і 7 липня.