ЧС-2010: Японія і Парагвай визначали сильнішого в серії пенальті

Він гратиме з Іспанією або Португалією

В останній день плей-офф Чемпіонату світу з футболу зіграли: Парагвай – Японія 0:0, за пенальті 5:3 Таким чином учасником чвертьфіналу стає Парагвай. Його суперник визначиться ввечері в матчі Іспанія - Португалія. Нагадаємо, що на етап 1/4 фіналу вже вийшли: Уругвай і Гана. Матч 2 липня. Нідерланди – Бразилія. Матч 2 липня. Аргентина – Німеччина. Матч 3 липня.

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