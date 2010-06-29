ЧС-2010: Японія і Парагвай визначали сильнішого в серії пенальті
19:38, 29 червня 2010Спорт
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Він гратиме з Іспанією або Португалією
В останній день плей-офф Чемпіонату світу з футболу зіграли:
Парагвай – Японія 0:0, за пенальті 5:3
Таким чином учасником чвертьфіналу стає Парагвай.
Його суперник визначиться ввечері в матчі Іспанія - Португалія.
Нагадаємо, що на етап 1/4 фіналу вже вийшли:
Уругвай і Гана. Матч 2 липня.
Нідерланди – Бразилія. Матч 2 липня.
Аргентина – Німеччина. Матч 3 липня.
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