ЧС-2010: Японія і Парагвай визначали сильнішого в серії пенальті

19:38, 29 червня 2010
Спорт
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Він гратиме з Іспанією або Португалією

В останній день плей-офф Чемпіонату світу з футболу зіграли:

Парагвай – Японія 0:0, за пенальті 5:3

Таким чином учасником чвертьфіналу стає Парагвай.

Його суперник визначиться ввечері в матчі Іспанія - Португалія.

Нагадаємо, що на етап 1/4 фіналу вже вийшли:

Уругвай і Гана. Матч 2 липня.

Нідерланди – Бразилія. Матч 2 липня.

Аргентина – Німеччина. Матч 3 липня.

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