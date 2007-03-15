Терміти погризли крісла футбольного стадіону

Чилійському футбольному клубу "Універсидад де Чилі" (місто Ранкагуа) заборонено проводити домашні матчі на стадіоні O`Higgins у зв`язку з тим, що значна частина його крісел постраждала від термітів. Керівництву команди наказано провести ремонт арени, причому роботи будуть закінчені не раніше травня, повідомляє Reuters.

Найближчий домашній матч "Універсидад де Чилі" був запланований на неділю 18 березня і, швидше за все, буде перенесений на Національний стадіон у Сантьяго. Цікаво, що цього року клуб вже двічі був змушений проводити домашні матчі на чужих аренах, оскільки O`Higgins не відповідав вимогам безпеки.

Неприємності почали переслідувати "Універсидад де Чилі" ще минулого року, коли клуб оголосив себе банкрутом. У шести турах весняного чемпіонату Чилі 2007 року команда набрала лише п`ять очок, у зв`язку з чим у вівторок 13 березня був звільнений її головний тренер Сальвадор Капітано.

Лента.ру