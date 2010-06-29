Пограбували штаб-квартиру ФІФА в ПАР

Південноафриканська поліція почала розслідування інциденту, що стався у вівторок, коли грабіжники проникли в штаб-квартиру ФІФА в Йоханнесбурзі, повідомляє M&C.

"Ми проінформовані про факт крадіжки і займаємося розслідуванням. Винесли сім копій кубка світу. Ми вважаємо, що злочин був організований людьми, які добре знайомі з офісом ФІФА", — заявив генерал Бхекі Чолі.

Чемпионат.ру