Пограбували штаб-квартиру ФІФА в ПАР
14:22, 29 червня 2010Спорт
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Винесли сім копій кубка світу
Південноафриканська поліція почала розслідування інциденту, що стався у вівторок, коли грабіжники проникли в штаб-квартиру ФІФА в Йоханнесбурзі, повідомляє M&C.
"Ми проінформовані про факт крадіжки і займаємося розслідуванням. Винесли сім копій кубка світу. Ми вважаємо, що злочин був організований людьми, які добре знайомі з офісом ФІФА", — заявив генерал Бхекі Чолі.
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