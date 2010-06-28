ЧС-2010: збірна Бразилії відправляє Чилі додому
23:17, 28 червня 2010Спорт
2011
Завтра розіграють останні путівки
Завершився матч 1/8 фіналу ЧС-2010 Бразилія – Чилі. Рахунок 3:0. Голи: Жуан 34, Фабіан 38, Робіньйо 59.
Таким чином 2 липня в 1/4 бразильці зустрінуться з голландцями, які сьогодні з рахунком 2:0 обіграли словаків.
Нагадаємо, що чвертьфіналістами також уже стали Уругвай і Гана та Аргентина й Німеччина
Завтра за останні путівки до 1/4 посперечаються Парагвай – Японія та Іспанія - Португалія.
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