ЧС-2010: збірна Бразилії відправляє Чилі додому

Завершився матч 1/8 фіналу ЧС-2010 Бразилія – Чилі. Рахунок 3:0. Голи: Жуан 34, Фабіан 38, Робіньйо 59.

Таким чином 2 липня в 1/4 бразильці зустрінуться з голландцями, які сьогодні з рахунком 2:0 обіграли словаків.

Нагадаємо, що чвертьфіналістами також уже стали Уругвай і Гана та Аргентина й Німеччина

Завтра за останні путівки до 1/4 посперечаються Парагвай – Японія та Іспанія - Португалія.