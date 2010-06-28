Аршавін думає, що Росія на ЧС-2010 створила б сенсацію

Гравець лондонського "Арсенала" росіянин Андрій Аршавін прилетів у Йоганнесбург, коли у групах ЧС-2010 залишалося провести останні матчі. У ПАР Аршавіна впізнають, адже тут все ще жевріє англійська культура, читають англійські газети, дивляться англійську Прем`єр-лігу, зазначає Чемпіон.

Росіянин каже, приїхав повболівати за своїх одноклубників та подивитися на нову моду в футболі:

"Усі пишуть про те, що тут народжується новий стиль гри, тепер моду диктуватимуть південноамериканці. Хочу зрозуміти, куди рухається футбол".

Аршавін не вважає, що українці змогли би зіграти краще за Грецію на цьому чемпіонаті, зате вірить у кращу долю для своєї збірної.

“Не думаю. Мабуть, так само, адже у вас схожа на грецьку команда. А ось Росія точно вчинила б сенсацію. Ми б тут були чи не найкращими, тому що рівень гри більшості команд значно нижчий за наш. Це якийсь прикрий збіг, це несправедливість, з якою іноді доводиться стикатися. Ми точно б грали у чвертьфіналі”, – зазначив півзахисник.