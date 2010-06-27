ЧС-2010: Аргентина і Німеччина зустрінуться в чвертьфіналі

У другий день плей-офф Чемпіонату світу з футболу зіграли:

Аргентина – Мексика 3:1 (Тевес 26, 52 Ігуаїн 33 – Ернандес 71)

Німеччина – Англія 4:1 (Клозе 20, Подольські 32, Мюллер 67, 70 - Апсон 37)

Таким чином у чвертьфіналі зустрінуться Аргентина й Німеччина. Їх матч відбудеться 3 липня.

Нагадаємо, що в перший день на етап 1/4 фіналу вийшли Уругвай і Гана. Їх особиста зустріч відбудеться 2 липня.

Решта учасників 1/8:

Матчі 28 червня. Нідерланди - Словаччина і Бразилія - Чилі.

Матчі 29 червня. Японія - Парагвай і Португалія - Іспанія.

Переможці цих пар матчів складуть чвертьфінальні пари.