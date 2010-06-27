Фабіо Капелло про гру, відставку, суддю та німецьку команду

Збірна Англії зазнала найнищівнішу в своїй історії поразку від збірної Німеччини, а в ПАР показала найгірший результат на чемпіонатах світу. Проте головний тренер збірної Англії Фабіо Капелло у відставку після такого ганебного виступу його команди подавати не збирається, повідомляє Газета.ру.

«Спочатку я хочу поговорити з президентом FA (футбольної асоціації Англії), потім вже вирішуватиму щодо свого майбутнього, – заявив Капелло. – Мені треба знати, чи вірить у мене FA».

На запитання чи подасть він сам у відставку, Капелло, з контрактом 6 млн. фунтів за рік, заявив: «Звісно, ні!».

Кажучи про гру із збірною Німеччини, італійський фахівець відзначив силу суперника. «Ми грали непогано, але на цьому чемпіонаті світу Німеччина одна з найсильніших збірних. Німці грали на контратаках і змогли скористатися нашими кількома помилками. У таких матчах багато вирішують дрібниці».

Також Капелло прокоментував епізод з незарахованим голом. «Це був один з найважливіших моментів у матчі, – нам було необхідно забити гол. Якби той, чистий гол Френка Лемпарда, був би зарахований, то ми б грали в абсолютно інший футбол... Мені здається, наша збірна грала добре за рахунку 1:2, але третій м`яч вибив хлопців з колії», – додав Капелло.

«Ми зробили кілька помилок, але суддя зробив одну, але гігантську», – заявив тренер англійців.

Головний тренер збірної Німеччини Йоахим Льов говорив про гру своєї команди виключно в захоплених тонах. «Ми дуже раді. Наша збірна змогла показати фантастичну гру, – заявив Льов. – Збірна Англії дуже досвідчена і сильна. Мені здається, що всі вболівальники дивилися цей матч із задоволенням – було доволі весело.

«Я говорив команді в перерві, що ми повинні спробувати забити третій гол. Ми знали, що можемо розраховувати на контратаки, оскільки англійці мусили йти в атаку, і в захисті у них утворилися б вільні зони. Наші гравці здійснили це блискуче», – додав тренер збірної Німеччини.