У збірної Франції новий головний тренер

Лоран Блан офіційно призначений головним тренером збірної Франції з футболу, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на L`Equipe.

У суботу 44-річний фахівець, який раніше працював в "Бордо", підписав контракт з Французькою федерацією футболу (FFF) на два роки з можливістю продовження на такий же термін. Помічниками Блана будуть його товариш по тренерському штабу "Бордо" Жан-Луї Гассе, а також колишній виконавчий директор "Ліона" Маріно Факкьолі.

Головна мета Блана - вихід до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року. Якщо ця мета буде досягнута, то продовження контракту тренера залежатиме від виступу французів у фінальному турнірі Євро-2012.

Дебют Лорана Блана на посаді головного тренера збірної Франції відбудеться 11 серпня, коли буде товариський матч із збірною Норвегії.