ЧС-2010: Гана вибиває США

Знадобився екстра-тайм

Завершилися перші матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. США – Гана 1:2 (Донован 62 пен. - Боатенг 5, Асамоа 93) В іншій грі 1/8 фіналу сьогодні зустрілися: Уругвай – Південна Корея 2:1 (Суарес 8, 80 – Чун Юн Лі 68). Чвертьфінал Уругвай - Гана відбудеться 2 липня Нагадаємо решту учасників 1/8: Матчі 27 червня. Мексика - Аргентина і Англія - Німеччина. Матчі 28 червня. Нідерланди - Словаччина і Бразилія - Чилі. Матчі 29 червня. Японія - Парагвай і Португалія - Іспанія. Переможці цих пар матчів складуть чвертьфінальні пари.

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