ЧС-2010: Гана вибиває США

00:00, 27 червня 2010
Спорт
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Знадобився екстра-тайм

Завершилися перші матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

США – Гана 1:2 (Донован 62 пен. - Боатенг 5, Асамоа 93)

В іншій грі 1/8 фіналу сьогодні зустрілися:

Уругвай – Південна Корея 2:1 (Суарес 8, 80 – Чун Юн Лі 68).

Чвертьфінал Уругвай - Гана відбудеться 2 липня

Нагадаємо решту учасників 1/8:

Матчі 27 червня. Мексика - Аргентина і Англія - Німеччина.

Матчі 28 червня. Нідерланди - Словаччина і Бразилія - Чилі.

Матчі 29 червня. Японія - Парагвай і Португалія - Іспанія.

Переможці цих пар матчів складуть чвертьфінальні пари.

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