ЧС-2010: Гана вибиває США
00:00, 27 червня 2010Спорт
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Знадобився екстра-тайм
Завершилися перші матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.
США – Гана 1:2 (Донован 62 пен. - Боатенг 5, Асамоа 93)
В іншій грі 1/8 фіналу сьогодні зустрілися:
Уругвай – Південна Корея 2:1 (Суарес 8, 80 – Чун Юн Лі 68).
Чвертьфінал Уругвай - Гана відбудеться 2 липня
Нагадаємо решту учасників 1/8:
Матчі 27 червня. Мексика - Аргентина і Англія - Німеччина.
Матчі 28 червня. Нідерланди - Словаччина і Бразилія - Чилі.
Матчі 29 червня. Японія - Парагвай і Португалія - Іспанія.
Переможці цих пар матчів складуть чвертьфінальні пари.
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