Америка виросла у справжню футбольну силу

Головний тренер збірної Гани Мілован Раєвац висловив свою думку про майбутній матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2010 проти команди США.

«Ми зробимо все, щоб вивести Гану до чвертьфіналу. Це буде нелегко, але у нас відмінна можливість цього добитися. Я пишаюся своєю командою. У всьому світі люблять гарний футбол, і Гана багато шанувальників. Сподіваюся, що після цього матчу їх стане ще більше, – наводить його слова Газета.ру з посиланням на офіційний сайт ФІФА. – Америка виросла в справжню футбольну силу, хоча там як і раніше є види спорту, яким віддається пріоритет.

Проте їх футбольна команда грає потужно і швидко. Ти ніколи не знаєш, чи вдасться з ними впоратися. В останні півгодини матчу вони додають в русі і швидкості, і зрівнятися з ними дуже важко. Необхідно боротися до фінального свистка. Словенія забила їм два м`ячі, але все одно мало не програла».