ЧС-2010: підсумки групового турніру
До плей-офф вийшли Чилі і Іспанія
Сьогоднішніми матчами в групі H закінчився груповий турнір Чемпіонату світу з футболу.
Швейцарія - Гондурас 0:0
Чилі – Іспанія 1:2 (Естрада 38 – Вілья 24, Інієста 36)
У підсумку Чилі і Іспанія мають по 6 очок, Швейцарія – 4, Гондурас – 1 очко.
До 1/8 фіналу виходять Чилі і Іспанія.
Їх матчі відбудуться 28 і 29 червня, відповідно, проти Бразилії і Португалії.
Нагадаємо, що до 1/8 вийшли:
Матчі 26 червня. Уругвай - Південна Корея і США - Гана.
Матчі 27 червня. Мексика - Аргентина і Англія - Німеччина.
Матчі 28 червня. Нідерланди - Словаччина і Бразилія - Чилі.
Матчі 29 червня. Японія - Парагвай і Португалія - Іспанія.
Переможці цих пар матчів складуть чвертьфінальні пари.
З 13 європейських команд, які приїхали на ЧС-2010, до етапу плей-офф дісталися 6, причому тепер їм доведеться грати в трьох матчах між собою.
Американський футбол не зазнав, за винятком Гондурасу, втрат на груповому етапі. Щоправда, плей-офф утворив два латиноамериканські дербі.
Японія і Південна Корея репрезентують у подальших іграх азіатський континент, а Гана залишилася єдиною з африканських збірних.