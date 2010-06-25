ЧС-2010: підсумки групового турніру

Сьогоднішніми матчами в групі H закінчився груповий турнір Чемпіонату світу з футболу.

Швейцарія - Гондурас 0:0

Чилі – Іспанія 1:2 (Естрада 38 – Вілья 24, Інієста 36)

У підсумку Чилі і Іспанія мають по 6 очок, Швейцарія – 4, Гондурас – 1 очко.

До 1/8 фіналу виходять Чилі і Іспанія.

Їх матчі відбудуться 28 і 29 червня, відповідно, проти Бразилії і Португалії.

Нагадаємо, що до 1/8 вийшли:

Матчі 26 червня. Уругвай - Південна Корея і США - Гана.

Матчі 27 червня. Мексика - Аргентина і Англія - Німеччина.

Матчі 28 червня. Нідерланди - Словаччина і Бразилія - Чилі.

Матчі 29 червня. Японія - Парагвай і Португалія - Іспанія.

Переможці цих пар матчів складуть чвертьфінальні пари.

З 13 європейських команд, які приїхали на ЧС-2010, до етапу плей-офф дісталися 6, причому тепер їм доведеться грати в трьох матчах між собою.

Американський футбол не зазнав, за винятком Гондурасу, втрат на груповому етапі. Щоправда, плей-офф утворив два латиноамериканські дербі.

Японія і Південна Корея репрезентують у подальших іграх азіатський континент, а Гана залишилася єдиною з африканських збірних.