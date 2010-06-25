ЧС-2010: Бразилія і Португалія вирішили не псувати одна одній день

Закінчився груповий етап для команд, які виступали в групі G.

Португалія - Бразилія 0:0

КНДР - Кот-д’Івуар 0:3 (Яя Туре 14, Ромарік 20, Калу 82)

У підсумку Бразилія має 7 очок, Португалія – 5, Кот-д’Івуар – 4, у КНДР - 0 очок.

До 1/8 фіналу , як очікувалося, виходять Бразилія і Португалія.

Їх суперники визначаться сьогодні ввечері в зустрічах групи H: Швейцарія (3) – Гондурас (0), Чилі (6) - Іспанія (3).