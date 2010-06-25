ЧС-2010: Бразилія і Португалія вирішили не псувати одна одній день
18:50, 25 червня 2010Спорт
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У вечірніх матчах так не вийде
Закінчився груповий етап для команд, які виступали в групі G.
Португалія - Бразилія 0:0
КНДР - Кот-д’Івуар 0:3 (Яя Туре 14, Ромарік 20, Калу 82)
У підсумку Бразилія має 7 очок, Португалія – 5, Кот-д’Івуар – 4, у КНДР - 0 очок.
До 1/8 фіналу , як очікувалося, виходять Бразилія і Португалія.
Їх суперники визначаться сьогодні ввечері в зустрічах групи H: Швейцарія (3) – Гондурас (0), Чилі (6) - Іспанія (3).
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