Прем`єр-ліга: перемогу Челсі приніс удар Лемпарда
Відбулися два перенесені матчі
В середу в англійській Прем`єр-лізі відбулися два перенесені матчі 28-го туру за участю лондонських «Челсі» і «Арсенала». Нагадаємо, що їх поєдинки проти «Манчестер Сіті» і «Астон Вілли» відповідно не відбулися в строк через те, що лондонці в очній дуелі розігрували перший трофей сезону - Кубок англійської Ліги.
|Абу Діабі в грі. Фото АР
Вже на 10-ій хвилині матчу з «Астон Віллою» «канонірам» невимовно пощастило - Абу Діабі переправив неточний «постріл» Жуліо Баптісти точно в сітку воріт і вивів своїх партнерів вперед. Надалі кілька моментів для узяття воріт змарнував Жеремі Альад’є, який бореться за місце в основі. На це «Вілла» відповіла гострим випадом Джона Кар’ю.
Поступово господарі прибрали до рук ініціативу і всіма силами почали атакувати ворота Йенса Леманна, але забити так і не змогли. Кращий момент біля воріт німецького кіпера створив все той же Діабі - м`яч рикошетом від нього мало не заскочив у порожні ворота, але Фредрік Юнгберг вчасно підстрахував партнера. «Арсенал» навіть знаходячись під безперервним тиском встигав відповідати рідкісними контратаками, але Альад’є так і не зміг використати свій шанс, в черговий раз показавши, що не зможе стати головною ударною силою «канонірів».
|Дідьє Дрогба. Фото АР
|Стюарт Пірс явно не задоволений результатом. Фото АР
Відзначимо також, що в цьому матчі на поле повернувся капітан аристократів Джон Тері, який одержав травму у фіналі Кубка Ліги.
Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга
28-й тур. Перенесені матчі
«Манчестер Сіті» – «Челсі» - 0:1 (0:1).
Гол: Лемпард, 28, з пенальті
«Астон Вілла» - «Арсенал» - 0:1 (0:1).
Гол: Діабі, 10