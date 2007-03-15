Прем`єр-ліга: перемогу Челсі приніс удар Лемпарда

В середу в англійській Прем`єр-лізі відбулися два перенесені матчі 28-го туру за участю лондонських «Челсі» і «Арсенала». Нагадаємо, що їх поєдинки проти «Манчестер Сіті» і «Астон Вілли» відповідно не відбулися в строк через те, що лондонці в очній дуелі розігрували перший трофей сезону - Кубок англійської Ліги.

«Каноніри», здобули мінімальну перемогу в Бірмінгемі і зуміли обійти в турнірній таблиці «Ліверпуль». Вилетівши зі всіх кубкових турнірів (програш у фіналі Кубка Ліги, виліт з Ліги чемпіонів і Кубка Англії), підопічні Арсена Венгера повністю зосереджуються на чемпіонаті. Проте, на даний момент французькому фахівцеві є над чим поламати голову – команда все ще не може знайти свою гру і грає переважно від нагоди до нагоди.

Вже на 10-ій хвилині матчу з «Астон Віллою» «канонірам» невимовно пощастило - Абу Діабі переправив неточний «постріл» Жуліо Баптісти точно в сітку воріт і вивів своїх партнерів вперед. Надалі кілька моментів для узяття воріт змарнував Жеремі Альад’є, який бореться за місце в основі. На це «Вілла» відповіла гострим випадом Джона Кар’ю.

Поступово господарі прибрали до рук ініціативу і всіма силами почали атакувати ворота Йенса Леманна, але забити так і не змогли. Кращий момент біля воріт німецького кіпера створив все той же Діабі - м`яч рикошетом від нього мало не заскочив у порожні ворота, але Фредрік Юнгберг вчасно підстрахував партнера. «Арсенал» навіть знаходячись під безперервним тиском встигав відповідати рідкісними контратаками, але Альад’є так і не зміг використати свій шанс, в черговий раз показавши, що не зможе стати головною ударною силою «канонірів».

Інший лондонський клуб – «Челсі» - також здобув перемогу на виїзді, скоротивши своє відставання від «МЮ» до 6 очок. Перемогу «синім» приніс точний удар Френка Лемпарда з 11-метрової відмітки у середині першого тайму. Пенальті для свого партнера заробив Саломон Калу, що вийшов в основі замість Андрія Шевченка - на 28-ій хвилині в штрафній на ньому порушив правила Міка Річардс. У другому таймі Річардс виправив свою помилку, двічі вибивши м`яч з порожніх воріт, після того, як Лемпард і Шон Райт-Філіпс перевірили на міцність поперечину воріт манчестерських «городян». В атаці ж клуб з Манчестера не зміг практично нічого - на 80-ій хвилині Джої Бартон спробував пробити Чеха з дальньої дистанції, але його удар пройшов мимо.

Чергова невдача залишає наставника «Манчестер Сіті» Стюарта Пірса, який намагався після матчу лише віджартуватися, в досить непростому положенні: «Чи довіряє мені керівництво клубу? Ну, скажу чесно, я не щодня проходжу мимо Джона Вордла, щоб дізнатися у нього упевнитися, чи не потрібно мені підшукувати нову роботу. Буквально вчора на матчі дублерів він купив мені сендвіч... Як ви вважаєте, це можна прийняти за довіру?»

Відзначимо також, що в цьому матчі на поле повернувся капітан аристократів Джон Тері, який одержав травму у фіналі Кубка Ліги.

Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга

28-й тур. Перенесені матчі

«Манчестер Сіті» – «Челсі» - 0:1 (0:1).

Гол: Лемпард, 28, з пенальті

«Астон Вілла» - «Арсенал» - 0:1 (0:1).

Гол: Діабі, 10

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