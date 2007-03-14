До Байєра приєдналися Вердер і Осасуна

Закінчилися ще два матчі 1/8 Кубка УЕФА.

Осасуна вийшла до чвертьфіналу, забивши один гол Рейнджерсу в домашньому матчі в Памплоні (Вебо 71).

Вердер уу Бремені додав до гола в першому матчі ще два (Угу Алмейда 48, Фрітц 61) і залишив за бортом турніру Сельту

У матчі Тоттенхем - Брага триває другий тайм, рахунок 3:2; спочатку три голи забили англійці (Хаддлостоун 24 автогол, Бербатов 28, 42), нічию на 61 хвилині відновив Андраде, Мальбранк на 76-й повторив рахунок першого матчу в Португалії, де Тоттенхем був переможцем саме з 2:3.

Раніше сьогодні з рахунком 3:0 Байєр виграв у Ланса.