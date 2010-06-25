Непередбачуваність матчів на ЧС-2010 озолотила букмекерів

На ставках Чемпіонату світу в ПАР букмекери зірвуть великий куш. Експерти прогнозували чималий прибуток, але мало хто думав, що їх дохід буде настільки великий. Тільки за 10 днів проведення світової першості букмекерські контори заробили 5 млрд. євро, повідомляє "Комсомольськая правда".

"Левову частку світового ринку ставок тримають сім найбільших букмекерських мереж, — розповів італійським журналістам експерт Мауріціо Джованні. — І, згідно з методикою, розробленою для підрахунку об`єму цього ринку, за перші десять днів Чемпіонату світу з футболу вони збагатилися майже на 5 млрд. євро. Притому, що річний оборот, припустімо, одного тільки італійського сегменту букмекерів — 13 млрд. євро".

Сенсаційні програші фаворитів, перемоги збірних, у які вірили хіба що тільки їх співвітчизники і багато інших цікавих чинників можуть записати цей чемпіонат у світову історію, як найбільш непередбачуваний.

ДЕСЯТЬ МАТЧІВ, ЯКІ ОЗОЛОТИЛИ БУКМЕКЕРІВ

Уругвай — Франція — 1:1

Франція — Мексика — 0:2

Англія — США — 1:1

Англія — Алжир — 0:0

Сербія — Гана — 0:1

Німеччина — Сербія — 0:1

Італія — Парагвай — 1:1

Італія — Нова Зеландія — 1:1

Іспанія — Швейцарія — 0:1

Італія – Словаччина – 2:3.

Дело