Сьогодні визначаться всі учасники плей-офф ЧС-2010

У 15-й день чемпіонату світу з футболу визначаться останні учасники плей-офф. Груповий етап мундіалю завершиться матчами груп "G" і "H". Любителів футболу чекає розв`язка трилера, який зав`язався в квартеті "H" і окраса групового етапу - поєдинок збірних Португалії і Бразилії.

У п`ятницю 25 червня на поле стадіону "Дурбан Стедіум" вийдуть футболісти збірних Бразилії і Португалії. Бразильці і "євробразильці" позмагаються за перший рядок турнірної таблиці групи "G". Залишається лише сподіватися на те, що футболісти обидвох збірних зіграють на повну силу і не будуть відбувати номер напередодні важливіших ігор плей-офф. Бразильці вже гарантували собі місце в 1/8 фіналу, але поразка від португальців може відсунути команду Дунги на друге місце. Що стосується португальців, то вони путівку плей-офф вже практично забронювали. Якщо португальці програють і їх наздоженуть івуарійці, то африканцям буде дуже складно обійти суперника - за різниці забитих і пропущених, яка у збірної Португалії складає + 7. Таким чином, португальці можуть не пробитися в сито плей-офф лише при найфантастичнішому результаті останніх матчів групи "G".

Свою завершальну зустріч групового етапу футболісти з КНДР і Кот-д`Івуара проведуть в Нелспрейті на "Момбела Бей Стедіум". І, на превеликий жаль поклонників Дідьє Дрогба і його партнерів по збірній, для івуарійців цей матч є лише можливістю голосно грюкнути дверима. Після того, як португальці не залишили каменя на камені від оборони збірної КНДР, шанси Кот-д`Івуара на потрапляння в плей-офф стали примарними. Тепер африканцям потрібно, щоб, по-перше, португальці поступилися Бразилії, по-друге, щоб самі івуарійці обіграли КНДР з рахунком не менш нищівним, чим збірна Португалії. Напевно, спробують грюкнути дверима і корейці. Їм потрібно якось реабілітуватися після ганьби, яка їх спіткала минулої зустрічі.

Груповий етап ЧС-2010 завершиться останніми матчами групи "H". Збірна Швейцарії зустрінеться з Гондурасом в Блумфонтейні на стадіоні "Фрі Стейт". Для Швейцарії, яка недавно зазнала поразки від Чилі, наступає найвідповідальніший момент. Адже підопічним Оттмара Хітцфельда потрібна перемога, причому з досить комфортабельним рахунком, оскільки поки все йде до того, що саме різниця забитих/пропущених м`ячів стане визначальним чинником у розподілі путівок до плей-офф.

Програма групового етапу чемпіонату світу завершиться матчем Іспанія - Чилі, який пройде в Преторії на стадіоні "Лофтус Версфелд". І перед останнім матчем групи "H" збірна Іспанії опинилася в ролі того, хто наздоганяє. Адже "Червоній Фурії" в цій зустрічі потрібна тільки перемога. У групі "H" склалася вельми заплутана ситуація. Незапланована поразка іспанців від збірної Швейцарії ще може датися взнаки чинним чемпіонам Європи.

Для того, щоб опинитися в 1/8 фіналу збірній Чилі необхідно відстояти хоч би нічийний результат. Можливі й такі варіанти, за яких навіть поразка влаштує чилійців.

За матеріалами РБК