Марадона побачив, що у Європі футбол вмирає

Поки збірна Аргентини готується до матчу 1/8 фіналу ЧС-2010 з Мексикою, наставник команди Дієго Марадона в інтерв’ю "Чемпіону" поділився своїми враженнями від чемпіонату.

про суперника

- Я відразу хочу сказати, що Мексика - ідеальний для нас суперник. Я відчуваю глибоку повагу до цієї команди, до країни Мексики, до всього народу.

про європейців

Футбол розвивається в Америці, а в Європі він вмирає. Подивіться, поки всі команди з Американських континентів проходять далі: Уругвай, Мексика, Аргентина, Парагвай, Бразилія, навіть США! А з Європи хто? Англійці, на яких боляче дивитися.

про “ідеальний” фінал

- Я хочу передусім, аби фінал став таким, який запам`ятають на роки. Тому потрібно, аби у фіналі зустрілися Аргентина та Бразилія. Це стане тріумфом Південноафриканського футболу, про цей фінал пригадуватимуть діти й онуки.