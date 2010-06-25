Головний тренер збірної Італії взяв провину на себе

Збірна Італії вперше з 1974 року не вийшла з групи на чемпіонаті світу і вперше не змогла виграти в жодному матчі. Після програшу збірній Словаччини головний тренер італійців Марчелло Ліппі взяв усю відповідальність за результат на себе, повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

«В усьому винен я – це навіть не обговорюється, – визнав Ліппі.

– Якщо команда підходить до найважливішого турніру з жахом в ногах, головах і серцях, та до того ж гравці не хочуть дивувати самих себе в першу чергу, то це означає, що тренер не зміг підготувати збірну до турніру. Є й інші причини нашого провалу: тактичні і фізичні, але головна – психологія. Я відчував, був упевнений, що ця збірна може чогось досягти, але як виявилось, я помилився при підготовці».

«У матчі із збірною Словаччини я чекав побачити що завгодно, але тільки не ту гру, яку ми показали, – сказав Ліппі безпосередньо про гру. – Не знаю, чому лише в останні 15 хвилин матчу наші футболісти почали грати з належним настроєм. Знову ж таки це лише моя провина. Не зміг налаштувати футболістів на такий важливий матч, якщо 75 хвилин вони не можуть нічого створити. Психологічні проблеми очевидні – і в цьому винен я».

«Цей матч відрізнявся від перших двох. Там, попри результат, залишалися варіанти. Із Словаччиною ж був матч на вибування. Але команда чомусь 75 хвилин гри цього не розуміла», – додав Ліппі.

«Не чекав, що мій другий досвід головного тренера на чемпіонаті світу закінчиться таким чином. У найстрашнішому кошмарі не міг такого уявити. Хотів виграти чемпіонат світу, а вилетів на груповій стадії, – додав наставник італійської збірної. – Сподіваюся, мій наступник досягне більшого, ніж я. Бажаю йому успіху і дякую всім за чотири роки, які деколи приносили нам щастя, а деколи – тільки біль».

«Але я не шкодую про те, що повернувся. Я з ентузіазмом на це погодився. Вже дуже хотілося знову повторити шлях. Я був переконаний, що в ПАР ми виступимо добре. Хоча, якщо відверто, на перемогу в турнірі я не розраховував», – заявив італійський тренер.