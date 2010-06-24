ЧС-2010: до 1/8 вийшли Японія і Нідерланди

Закінчився груповий етап у групі E

Закінчився груповий етап для команд, що виступали в групі E. Японія - Данія 3:1 (Хонда 17, Ендо 30, Оказакі 88 - Томассон 81 пен.) Камерун – Нідерланди 1:2 (Ето’О 65 пен. – ван Персі 35, Хунтелаар 82) У підсумку Нідерланди мають 9 очок, Японія – 6, Данія – 3, Камерун – 0. До 1/8 фіналу виходять Нідерланди і Японія. Їх матчі відбудуться 28 і 29 червня, відповідно, проти Словаччини і Парагваю. Завтра боротьбу поведуть групи G: КНДР (0) - Кот-д’Івуар (1), Португалія (4) – Бразилія (6) і H: Швейцарія (3) – Гондурас (0), Чилі (6) - Іспанія (3).

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