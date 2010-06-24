Ганьба збірної Франції на ЧС-2010: Саркозі скликав урядове засідання

Ганебний виступ збірної Франції на футбольному чемпіонаті світу у Південній Африці переріс зі спортивного в політичний скандал. Президент Ніколя Саркозі навіть скликав з цього приводу урядове засідання. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Головною темою футбольної наради уряду Франції має стати реформа у французькому футболі. Віце-чемпіон світу з футболу 2006 року завершив своє змагання за новий титул ще на етапі групових ігор. Однак не лише спортивний провал, а передусім скандали, пов’язані із самою збірною Франції, стоять на порядку денному. У четвер Саркозі навіть зустрінеться з цього приводу з Тьєррі Анрі. Один з провідних футбольних бомбардирів світу сам ініціював цю зустріч, Єлисейський палац уже підтвердив, що вона таки відбудеться.

Вочевидь, тоді Саркозі зможе з першоджерела дізнатися про настрої, які призвели до скандалів між футболістами, тренерами та менеджерами збірної Франції минулого й на початку цього тижня. Повідомляється, що Анрі навіть залишив раніше за французьку делегацію Південну Африку, щоб зустрітися з президентом.

Першим гучним скандалом, пов’язаним із французькою командою на світовому чемпіонаті, стала розмова у дуже принизливих тонах гравця "триколор" Ніколя Анелька із тренером. За лайку, яку процитували газети у Франції, спортсмена вилучили з участі в першості, а його клуб «Челсі» заборонив футболісту давати інтерв’ю.

Утім, конфлікт між головним тренером Раймоном Доменеком і футболістами цим не вичерпався. Футболісти оголосили бойкот тренувань, менеджер збірної Франції зі сльозами на очах оголосив про свою відставку з посади. «Французька команда – це купа руїн, як з фізичної, так і з технічної і моральної точок зору»,- сказала міністр спорту Франції Розелін Башело, яку Саркозі через скандали відрядив до Південної Африки.

Ця її фраза пролунала після поразки французької збірної у матчі з командою ПАР, що поставила остаточну крапку на участі французів у нинішній світовій першості. Натомість Раймон Доменек заявив: «Мені дуже сумно. У команди є потенціал. Я бажаю моєму наступнику й команді щастя, бо я любив «триколор». У нас були дуже визначні моменти».

Хто зможе вивести з кризи футбольну збірну Франції, поки невідомо. А от подальші подробиці щодо скандалів, пов’язаних з нею, стануть відомі вже незабаром. Капітан французів Патріс Евра пообіцяв розповісти громадськості «всю правду» про скандальні події в Південній Африці.