ЧС-2010: до 1/8 вийшли Німеччина і Гана

Закінчився груповий етап для команд, які виступали в групі D.

Гана - Німеччина 0:1 (Озил 60)

Австралія – Сербія 2:1 (Кагілл 70, Холман 73 – Пантеліч 83)

У підсумку Німеччина має 6 очок, Гана і Австралія – по 4, Сербія – 3.

До 1/8 фіналу виходять Німеччина і Гана (за кращою різницею м`ячів).

Їх матчі відбудуться 27 і 26 червня, відповідно, проти Англії і США.

Завтра боротьбу поведуть групи E: Данія (3) – Японія (3), Камерун (0) – Нідерланди (6) і F: Парагвай (4) – Нова Зеландія (2), Словаччина (1) - Італія (2).