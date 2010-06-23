ЧС-2010: до 1/8 вийшли Німеччина і Гана
23:21, 23 червня 2010Спорт
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Їх чекають ігри з Англією і США
Закінчився груповий етап для команд, які виступали в групі D.
Гана - Німеччина 0:1 (Озил 60)
Австралія – Сербія 2:1 (Кагілл 70, Холман 73 – Пантеліч 83)
У підсумку Німеччина має 6 очок, Гана і Австралія – по 4, Сербія – 3.
До 1/8 фіналу виходять Німеччина і Гана (за кращою різницею м`ячів).
Їх матчі відбудуться 27 і 26 червня, відповідно, проти Англії і США.
Завтра боротьбу поведуть групи E: Данія (3) – Японія (3), Камерун (0) – Нідерланди (6) і F: Парагвай (4) – Нова Зеландія (2), Словаччина (1) - Італія (2).
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