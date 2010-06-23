ЧС-2010: закінчилися матчі в групі C

Закінчився груповий етап для команд, які виступали в групі C.

Словенія - Англія 0:1 (Дефо 23)

США - Алжир 1:0 (Донован 90+1)

У підсумку США і Англія мають по 5 очок, Словенія – 4, Алжир - 1 очко.

У 1/8 фіналу виходять Англія і США.

Їх суперники визначаться сьогодні ввечері в зустрічах групи D: Гана (4) – Німеччина (3), Австралія (1) – Сербія (3).