ЧС-2010: закінчилися матчі в групі C
18:47, 23 червня 2010Спорт
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США рятується в останню мить
Закінчився груповий етап для команд, які виступали в групі C.
Словенія - Англія 0:1 (Дефо 23)
США - Алжир 1:0 (Донован 90+1)
У підсумку США і Англія мають по 5 очок, Словенія – 4, Алжир - 1 очко.
У 1/8 фіналу виходять Англія і США.
Їх суперники визначаться сьогодні ввечері в зустрічах групи D: Гана (4) – Німеччина (3), Австралія (1) – Сербія (3).
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