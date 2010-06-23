Динамо отримало суперкубок України на довічне зберігання

Суперкубок України зразків 2004-2009 років залишать на довічне зберігання київському "Динамо".

Про це на прес-конфренції у середу, 23 червня, заявив генеральний директор Прем`єр-ліги Олександр Єфремов, повідомляє "Чемпіон".

"У цьому році розігруватиметься суперкубок нового зразка. Колишній ми залишили "Динамо", як останньому володарю цього трофея", - сказав він.