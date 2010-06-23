Ахметов посварився з будівельниками «Донбас Арени»

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) подасть зустрічний позов до компанії ENKA за порушення термінів будівництва стадіону «Донбас Арена».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Шахтаря» з посиланням на генерального директора клубу Сергія ПАЛКІНА.

Гендиректор підтвердив інформацію, що з`явилася в деяких ЗМІ, про те, що турецька компанія ENKA подала позов проти ТОВ «Стадіон Шахтар» із приводу відшкодування збитків при будівництві «Донбас Арени».

«Так, дійсно компанія ENKA 12 квітня 2010 року подала позов проти замовника будівництва ТОВ «Стадіон Шахтар» до Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті Російської Федерації», - сказав С.ПАЛКІН.

За його словами, ENKA стверджує, що нібито протягом періоду будівництва стадіону зазнала збитків, які хотіла б відшкодувати.

Говорячи про позицію ФК «Шахтар» із даного питання, С.ПАЛКІН акцентував, що перед підписанням контракту з компанією ENKA було проведено дуже серйозний тендер із вибору генерального підрядника будівництва стадіону.

«Основними причинами вибору компанії ENKA були три основоположні критерії - це сума контракту, термін і якість. Нажаль, перші два критерії компанія ENKA повністю не виконала», - підкреслив С.ПАЛКІН.

Щодо суми контракту він нагадав, що в 2008 році відбулася зустріч двох президентів - ФК «Шахтар» і компанії ENKA.

«Причиною зустрічі було те, що нібито компанія ENKA зазнає серйозних збитків із будівництва стадіону й просить президента ФК «Шахтар» відшкодувати їх. У даній ситуації Рінат АХМЕТОВ (президент ФК «Шахтар» - УНІАН) пішов назустріч компанії ENKA і дав згоду на збільшення суми раніше укладеного контракту на 50 млн. доларів», - вказав С.ПАЛКІН.

При цьому він нагадав, що «Шахтар» погодився з пропозиціями ENKA, незважаючи на те, що умовами договору передбачено, що ціна договору є фіксованою й не підлягає збільшенню у зв`язку із змінами вартості робочої сили, матеріалів або з інших приводів.

«Таким чином, у питанні відшкодування будь-яких витрат понад контрактні зобов`язання було досягнуто остаточну домовленість й поставлено «жирну» крапку», - зазначив С.ПАЛКІН.

Він із жалем констатував, що «сьогодні ENKA порушила існуючу угоду між сторонами й звернулася до суду, на що, на наш погляд, у них немає жодної об`єктивної причини».

Водночас С.ПАЛКІН підкреслив, що тепер «саме ми маємо всі підстави пред`явити претензії компанії ENKA щодо термінів будівництва стадіону, суворо обумовлених контрактом, які були прострочені більш ніж на 1 рік».

«Ми готуємо з даного питання зустрічний позов», - зазначив гендиректор «Шахтаря».