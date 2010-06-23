Італія купить перемогу над Словаччиною?

Впливовий італійський політик, лідер партії «Ліга Півночі», яка входить до правлячої коаліції, Умберто Боссі висловив припущення, що Італія «купить» перемогу над збірною Словаччини, необхідну для виходу з групи на ЧС-2010.

«Матч вони собі куплять: побачите, що наступного сезону в провідних італійських клубах з`являться два-три футболісти-словаки», – сказав Боссі, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи дивитиметься він зустріч збірної Італії з командою Словаччини у четвер.

Національна федерація футболу вже висловила своє обурення заявами політика. «Ці заяви є образою. Цього разу сенатор Боссі перейшов межу», – цитує офіційну заяву ІТАР-ТАРС.