Італія купить перемогу над Словаччиною?
07:50, 23 червня 2010Спорт
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Федерація ображена словами сенатора
Впливовий італійський політик, лідер партії «Ліга Півночі», яка входить до правлячої коаліції, Умберто Боссі висловив припущення, що Італія «купить» перемогу над збірною Словаччини, необхідну для виходу з групи на ЧС-2010.
«Матч вони собі куплять: побачите, що наступного сезону в провідних італійських клубах з`являться два-три футболісти-словаки», – сказав Боссі, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи дивитиметься він зустріч збірної Італії з командою Словаччини у четвер.
Національна федерація футболу вже висловила своє обурення заявами політика. «Ці заяви є образою. Цього разу сенатор Боссі перейшов межу», – цитує офіційну заяву ІТАР-ТАРС.
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