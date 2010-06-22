ЧС-2010: закінчилися матчі в групі A

Закінчився груповий етап для команд, які виступали в групі А.

Мексика - Уругвай 0:1 (Суарес 44)

Франція - ПАР 1:2 (Малуда 70 - Кхумало 20, Мпхела 37)

У підсумку Уругвай має 7 очок, Мексика і ПАР – по 4, Франція – 1 очко.

До 1/8 фіналу виходять Уругвай і Мексика (за кращою різницею м’ячів).

Їх суперники в матчах 26 червня, визначаться сьогодні увечері в зустрічах групи B: Греція (3) – Аргентина (6), Нігерія (0) – Корея (3).