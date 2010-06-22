ЧС-2010: закінчилися матчі в групі A
18:50, 22 червня 2010Спорт
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Латиноамериканський футбол лідирує
Закінчився груповий етап для команд, які виступали в групі А.
Мексика - Уругвай 0:1 (Суарес 44)
Франція - ПАР 1:2 (Малуда 70 - Кхумало 20, Мпхела 37)
У підсумку Уругвай має 7 очок, Мексика і ПАР – по 4, Франція – 1 очко.
До 1/8 фіналу виходять Уругвай і Мексика (за кращою різницею м’ячів).
Їх суперники в матчах 26 червня, визначаться сьогодні увечері в зустрічах групи B: Греція (3) – Аргентина (6), Нігерія (0) – Корея (3).
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