Блохін назвав склад збірної на березневі матчі Євро-2008
Перший матч - з Фарерськими островами
У вівторок головний тренер збірної України Олег Блохін оголосив список з 23-х футболістів, викликаних у розташування команди для підготовки до відбіркових матчів Євро-2008 зі збірними Фарерських островів (24 березня) і Литви (28 березня).
Воротарі: Олександр ШОВКОВСЬКИЙ («Динамо»), Богдан ШУСТ («Шахтар»), Андрій П’ЯТОВ («Ворскла»).
Захисники: Андрій НЕСМАЧНИЙ («Динамо»), Олександр КУЧЕР, Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ (обидва - «Шахтар»), Андрій РУСОЛ, Володимир ЄЗЕРСЬКИЙ, Олександр РОМАНЧУК (усі – «Дніпро»), В’ячеслав СВІДЕРСЬКИЙ («Чорноморець»).
Півзахисники: Олег ГУСЄВ, Руслан РОТАНЬ, Тарас МИХАЛИК, Сергій РЕБРОВ (усі - «Динамо»), Анатолій ТИМОЩУК («Зеніт», Росія), Максим КАЛІНІЧЕНКО («Спартак», Росія), Сергій НАЗАРЕНКО, Олег ШЕЛАЄВ (обидва – «Дніпро»), Євген ЛЕВЧЕНКО («Гронінген», Голландія).
Нападаючі: Олексій БЄЛІК, Андрій ВОРОБЕЙ (обидва - «Шахтар»), Андрій ШЕВЧЕНКО («Челсі», Англія), Андрій ВОРОНІН («Байєр», Німеччина).
Обком з посиланням на ФФУ