Блохін назвав склад збірної на березневі матчі Євро-2008

Перший матч - з Фарерськими островами

У вівторок головний тренер збірної України Олег Блохін оголосив список з 23-х футболістів, викликаних у розташування команди для підготовки до відбіркових матчів Євро-2008 зі збірними Фарерських островів (24 березня) і Литви (28 березня). Воротарі: Олександр ШОВКОВСЬКИЙ («Динамо»), Богдан ШУСТ («Шахтар»), Андрій П’ЯТОВ («Ворскла»). Захисники: Андрій НЕСМАЧНИЙ («Динамо»), Олександр КУЧЕР, Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ (обидва - «Шахтар»), Андрій РУСОЛ, Володимир ЄЗЕРСЬКИЙ, Олександр РОМАНЧУК (усі – «Дніпро»), В’ячеслав СВІДЕРСЬКИЙ («Чорноморець»). Півзахисники: Олег ГУСЄВ, Руслан РОТАНЬ, Тарас МИХАЛИК, Сергій РЕБРОВ (усі - «Динамо»), Анатолій ТИМОЩУК («Зеніт», Росія), Максим КАЛІНІЧЕНКО («Спартак», Росія), Сергій НАЗАРЕНКО, Олег ШЕЛАЄВ (обидва – «Дніпро»), Євген ЛЕВЧЕНКО («Гронінген», Голландія). Нападаючі: Олексій БЄЛІК, Андрій ВОРОБЕЙ (обидва - «Шахтар»), Андрій ШЕВЧЕНКО («Челсі», Англія), Андрій ВОРОНІН («Байєр», Німеччина). Обком з посиланням на ФФУ

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