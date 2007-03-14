Манчестер Юнайтед влаштував супершоу на ”Олд Траффорд”

«Манчестер Юнайтед» обіграв збірну УЕФА 4:3 в доброчинному матчі на «Олд Траффорд».

У вівторок увечері на полі знаменитого «Олд Траффорда» відбувся матч, в якому футболістам МЮ протистояли зірки світового футболу, об`єднані офіційною назвою «Європа XI». Прив`язка до Європи потрібна була для того, щоб з повним правом ознаменувати цим матчем 50-річчя підписання Римського договору, який започаткував сучасний Європейський союз. Іншим приводом для проведення матчу МЮ - Європа XI (такою була офіційна назва команди) став півсотлітній ювілей участі «Манчестер Юнайтед» у єврокубках.

Марчелло Ліппі, який після перемоги зі збірною Італії на чемпіонаті світу відмовляється від будь-якої тренерської роботи, не відмовив організаторам матчу, і на 90 хвилин знову перетворився на практикуючого тренера. До своєї збірної зірок він запросив не тільки європейців - спочатку в неї були включені бразильці Жуніньйо, Роналду і Роналдіньйо, які виступають у клубах Старого Світу. Проте на полі в Манчестері вони не з`явилися, хоча на «Олд Траффорд» у складі збірної УЕФА грав, наприклад, сенегалець Ель-хаджі Дьюф.

Також відмовився зіграти за «зірок» Зідан, який офіційно «зав`язав» з футболом. Злі язики говорили, що Зізу відповів Ліппі відмовою через те, що до складу збірної Європи був включений Марко Матерацці, який до Манчестера примчався з радістю.

Не так давно в якості учасника зоряного матчу розглядався і Девід Бекхем, що починав кар`єру на «Олд Траффорд», але англієць два тижні тому одержав травму. Про його участь у грі не могло бути і мови. Девід Бекхем, втім, з`явився на трибунах у супроводі своєї дружини Вікторії.

У таких матчах завжди дуже багато голів і мінімум контакту. Футболісти не те, щоб грають «у півноги», скоріше намагаються показати найкращі свої якості, доклавши мінімум фізичних зусиль. Ця гра виключенням не стала. Тут було багато красивих голів і витончених комбінацій, яких у «справжньому» сучасному футболі вже не побачиш. Обстановка теж налаштовувала до «шоу».

Коли у середині першого тайму Кріштіану Роналду на рівному місці раптом впав і втратив м`яч, то він не почув ні свисту з трибун, ні критики від партнерів. Та й самого португальця падіння не вивело з рівноваги. Він тільки посміявся і підтюпцем побіг в оборону.

Дуже скоро Роналду, втім, реабілітувався за це своє падіння, забивши, мабуть, найдивовижніший гол цього матчу. МЮ одержав право на штрафний, і португалець метрів з 28 ударив. Хтось із гравців збірної Європи, що стояли в стінці, пригнувся (а кому хочеться підставлятися під м`яч в доброчинному матчі?), і м`яч по якійсь немислимій траєкторії, кілька разів міняючи напрям свого польоту, влетів у дев`ятку абсолютно протилежного, ніж чекав Канісарес, кута. Це був вже четвертий гол в матчі.

Рахунок у грі вже на шостій хвилині відкрив Вейн Руні після передачі Скоулза, потім забив Браун. На 19-ій хвилині Флоран Малуда із збірної світу рахунок розмочив, пробивши метрів з тридцяти низом після подачі Пірло. Кущак зреагував на цей удар, але парирувати його не зміг. Потім прийшов час для чудо-удара Роналду.

За рахунку 3:1 на користь МЮ «європейці» могли відквитати ще один гол.

Збірна Європи отримала право на пенальті, але Златан Ібрагимовіч, який виконував удар запустив м`ячем в поперечину.

До перерви ж манкуніанці і зовсім довели справу до розгрому. Після ідеальної комбінації і пасу а-ля Бекхем від Пак Чжі Суна свій другий гол в грі провів Руні.

Другий тайм видався менш багатим на голи. На початку його трибуни «Олд Траффорда» аплодували своєму колишньому кумирові Енді Коулу, який виступав за МЮ в дев`яностих.

13 березня Коул вийшов на поле МЮ вже як запрошений футболіст.

Голів же в другій половині матчу було тільки два. Зенден у штрафній господарів головою перекинув м`яч на Ель-хаджі Д’юфа, і сенегалець головою ж уразив ворота Кущака Хітона, що замінив.

В кінці матчу Д’юф зробив рахунок ще пристойнішим для збірної УЕФА. Сенегалець у вельми видовищній манері реалізував пенальті - почекав доки Хітон впаде, а сам спокійно підсік м`яч по центру.

Так і закінчилася ця гра - 4:3 на користь МЮ.

Товариський матч

МЮ - Європа XI 4:3 (4:1)

Голи: Руні, 6, 43, Браун, 9, Кріштіану Роналду, 35 - Малуда, 19, Дьюф, 55, 89 - з пенальті.

МЮ: стартовий склад: Кущак, Невілл, Браун, Хайнце, Річардсон, Кріштіану Роналду, Скоулз, Гіггз, Пак Чжі, Сун, Руні, Сміт. На заміну виходили: Хітон, Керрік, Донг, Іглз, О`ші, Е. Коул.

Європа XI: стартовий склад: Канісарес, Дзамбротта, Айяла, Матерацці, Абідаль, Мансіні, Пірло, Гаттузо, Малуда, Ібрагімович, Ларссон. На заміну виходили: Купе, Іван Кампо, Стефанович, Крістанваль, Чельстрем, Джеррард, Фаулер, Яннакопулос, Каррагер, Д’юф, Зенден.

Газета.ру