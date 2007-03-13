88-річна американка встановила світовий рекорд зі штанги

Андора Куїнбі з Пенсільванії підняла в тязі до поясу штангу вагою 45 кг. Як повідомляють місцеві ЗМІ, це рекорд для її вікової групи - Куїнбі 88 років. Вона - наймолодша жінка, що є членом Міжнародної асоціації важкої атлетики.

Важкою атлетикою Куїнбі почала займатися у віці 78 років. За її словами, заняття спортом для неї - це особлива місія. "Сподіваюся, що увага, яка нині звернена до мене, стане стимулом для багатьох людей, і вони теж візьмуться за штангу", - каже рекордсменка.

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Пожежники Магдебурга звільнили старого німця, що приклеївся до даху свого будинку, передає агентство Reuters. 91-річний громадянин піднявся на дах, щоб залити покрівлю бітумом, але ослизнувся, впав на спину і зав`язнув в липкій речовині.

Здивовані перехожі, побачивши пенсіонера на даху в дивній позі, вирішили, що він замислив самогубство, і викликали поліцію. "Коли ми приїхали, він був як жук на спині - з розчепіреними руками й ногами, повністю пріклєєний до даху", - розповіли в поліції.

Через похилий вік німець не зміг звільнитися сам. У результаті рятувати його довелося пожежній команді - за допомогою мотузок і сходів вони обережно відклеїли старого від даху. Пенсіонер не постраждав, зазначили в поліції, тільки одяг у нього "був дуже липкий".

Лента.ру