Скандал у збірній Франції: гравці можуть не вийти на вирішальний матч

Як заявляє керівництво команди, багато гравців можуть не вийти на сьогоднішній вирішальний матч ЧС-2010 через конфлікт із тренером. А спонсори тим часом відмовляються підтримувати національну команду.

Нинішні гравці збірної Франції – не найкраща реклама продуктів і послуг. Так вирішив і банк Креді Агріколь, який вже більше 30 років спонсорує футбольну федерацію країни. У рекламних роликах банку задіяно багато гравців – у тому числі й найактивніші учасники скандалу, що розгорівся в ПАР. Припинила підтримувати збірну і мережа фастфудів Квік – вона використовувала образ Ніколя Анелька, нині відрахованого з команди. Тим часом самі футболісти ніяк не заспокояться. На матч із ПАР, який може вирішити долю збірної, багато хто виходити не збирається. Капітан команди Патріс Евра не з`явився на прес-конференції, у якій за регламентом мав узяти участь разом з тренером Раймоном Доменеком. Також Франція може позбутися й інших зірок, незадоволених виключенням Анелька, – серед можливих відмовників називають Рібері, Галласа, Абідаля й Анрі.

Поки у збірної Франції лише одне очко – для виходу з групи їй потрібно з великим рахунком обіграти ПАР і розраховувати, що Уругвай і Мексика не зіграють внічию.

Эхо Москвы