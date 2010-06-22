У Львові розпочався чемпіонат Європи з боксу серед юніорів

У Львові відбулося офіційне відкриття чемпіонату Європи з боксу серед юніорів.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття взяли участь 30 збірних команд країн-учасників.

«Ми розпочали організовувати ці змагання лише півтора місяці тому, але сьогодні вони підготовлені професійно і на високому рівні. Головним організатором змагань є Федерація боксу України, але всі питання і проблеми, котрі виникали на місці вирішував віце-президент Федерації боксу України Олександр ПАВЕЛЕЦЬ, тож практично вся ноша була на його плечах», - сказав під час офіційних заходів президент Національної федерації боксу України Володимир ПРОДИВУС.

За його словами, учасниками чемпіонату є 240 спортсменів. Збірну України представляють Олександр МЕЛЕНЮК (у ваговій категорії 46 кг), Владислав ВЕТОШКІН (48 кг), Анатолій ЧАГІН (50 кг), Олег ДОВГУН (52 кг), Іван РОМАНІВ (54 кг), Ілля ПОЛОВИНКА (57 кг), Сергій АЛІМОВ (60 кг), Артур СОЛОВЙОВ (63 кг), Ігор ІВАНЧЕНКО (66 кг), Леонід СЕНАНІ (70 кг), Беюкіши МАМЕДОВ (75 кг), Тельмур САДИБОЛДІЄВ (80 кг), Богдан БЛАШКО (+80 кг).

«Представники збірної України – і дорослі, і юніори – практично в усіх змаганнях посідають перші місця. Основними нашими конкурентами у боротьбі за нагороди є російські спортсмени. Юніорський вік – це основа, фундамент для дорослого боксу. І сьогодні ми побачимо, хто в майбутньому зможе бути лідером збірної. Але молоді, талановиті боксери в Україні є. Практично у кожного з них є спонсори, котрі їх фінансують і допомагають. Все залежить від регіону, бо не в кожному є меценати, які допомагають спортсменам і сприяють розвитку боксу. Львівщина – один з найпотужніших регіонів у цьому плані», – зазначив В.ПРОДИВУС.

Чемпіонат триватиме з 21 по 28 червня. Поєдинки відбуватимуться у 13 вагових категоріях: 46 кг; 48 кг; 50 кг; 52 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63 кг; 66 кг; 70 кг; 75 кг; 80 кг; +80 кг. Фінальні бої відбудуться 27 червня.

«Такий чемпіонат є дуже важливим для Львова. Сьогодні понад 300 осіб приїхали на Львівщину і ми дуже раді, що вони зможуть побачити не лише боксерський турнір, а й наше місто й область. Дуже приємно, що цей чемпіонат збирає багато молоді, оскільки, що б ми не робили, а здорове майбутнє нашої молоді – найголовніше у житті», – зазначила заступник голови Львівської ОДА Ліляна ГРИМСЬКА.

«Львів має гарний лозунг: «Ми відкриті для світу». Цей лозунг передбачає Львів як майданчик для таких міжнародних зустрічей», - сказав у свою чергу заступник міського голови Львова Василь КОСІВ.

Крім того, за словами В.ПРОДИВУСА, вже восени в Україні відбудеться абсолютний чемпіонат Європи (серед дорослих – УНІАН). «Це буде унікальна нагода, коли ми зможемо побачити найсильніших боксерів Європи», - зазначив президент Національної федерації боксу України.