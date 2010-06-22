Сьогодні МОК оголосить кандидатів на проведення зимової Олімпіади-2018
08:01, 22 червня 2010Спорт
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Претендентів троє
Виконком Міжнародного олімпійського комітету на своїх зборах у Лозанні (Швейцарія) офіційно назве міста-кандидати на проведення ХХIII Зимових Олімпійських ігор, які пройдуть в 2018 році.
Претендентами є Мюнхен (Німеччина), Ансі (Франція) і Пхенчхан (Південна Корея).
Члени виконкому МОК оцінять заявку кожного міста, і відберуть тих, хто одержить статус кандидата на проведення зимової Олімпіади через 6 років.
Враховуючи невелику кількість претендентів, МОК, імовірно, не відсіюватиме заявки на цьому етапі, і всі три претенденти продовжать боротьбу за право прийняти Ігри.
Остаточний вибір столиці ХХIII Зимових Олімпійських ігор буде зроблений 6 липня 2011 року в Дурбані (Південна Африка).
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