Сьогодні МОК оголосить кандидатів на проведення зимової Олімпіади-2018

Виконком Міжнародного олімпійського комітету на своїх зборах у Лозанні (Швейцарія) офіційно назве міста-кандидати на проведення ХХIII Зимових Олімпійських ігор, які пройдуть в 2018 році.

Претендентами є Мюнхен (Німеччина), Ансі (Франція) і Пхенчхан (Південна Корея).

Члени виконкому МОК оцінять заявку кожного міста, і відберуть тих, хто одержить статус кандидата на проведення зимової Олімпіади через 6 років.

Враховуючи невелику кількість претендентів, МОК, імовірно, не відсіюватиме заявки на цьому етапі, і всі три претенденти продовжать боротьбу за право прийняти Ігри.

Остаточний вибір столиці ХХIII Зимових Олімпійських ігор буде зроблений 6 липня 2011 року в Дурбані (Південна Африка).