ЧС-2010: закінчився матч Іспанія - Гондурас

Закінчився матч ЧС-2010 у групі H збірних Іспанії і Гондурасу. Рахунок 2:0. Голи: Вілья 17, 51.

Сьогодні в групі H зіграли збірні Чилі і Швейцарії (рахунок 1:0, гол: Гонсалес 75). Тепер у Чилі 6 очок, у Іспанії і Швейцарії - по 3, у Гондурасу - 0. У третьому турі 25 червня грають Швейцарія - Гондурас, Чилі - Іспанія.

З завтрашнього дня на ЧС-2010 грається по чотири матчі. Ігри третього туру проводяться в кожній групі одночасно: Франція (2) - ПАР (1) і Мексика (4) - Уругвай (4) в групі А; Греція (3) - Аргентина (6), Нігерія (0) - Корея (3) в групі B.