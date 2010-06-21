ЧС-2010: закінчився матч Іспанія - Гондурас

23:24, 21 червня 2010
Спорт
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Все вирішить третій тур

Закінчився матч ЧС-2010 у групі H збірних Іспанії і Гондурасу. Рахунок 2:0. Голи: Вілья 17, 51.

Сьогодні в групі H зіграли збірні Чилі і Швейцарії (рахунок 1:0, гол: Гонсалес 75). Тепер у  Чилі 6 очок, у Іспанії і Швейцарії - по 3, у  Гондурасу - 0. У третьому турі 25 червня грають Швейцарія - Гондурас, Чилі - Іспанія.

З завтрашнього дня на ЧС-2010 грається по чотири матчі. Ігри третього туру проводяться в кожній групі одночасно: Франція (2) - ПАР (1) і Мексика (4) - Уругвай (4) в групі А; Греція (3) - Аргентина (6), Нігерія (0) - Корея (3) в групі B.

 

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