"Зеніт" переграв київське "Динамо" в контрольному матчі

Футболісти пітерського "Зеніту" здобули перемогу над київським "Динамо" в товариській грі в рамках тренувального збору команд в Австрії. (Звіт про матч на офіційному сайті ФК).

Зустріч відбулася у понеділок в місті Швац і завершилася з рахунком 3:1 на користь росіян.

"Динамо" відкрило рахунок на 10-й хвилині, коли голкіпер "Зеніту" відбив удар зі штрафного, але Роман Зозуля виявився першим на добиванні.

Проте потім пітерці перехопили гру, і Олександр Кержаков двічі - на 26-й сильним ударом в нижний кут і на 43-й хвилині, перекинувши воротаря - результативно вийшов один на один.

У другому таймі підопічні Лучано Спаллетті закріпили перевагу. Костянтин Зирянов провів на 60-й хвилині третій м`яч зі штрафного з рикошетом від захисника.