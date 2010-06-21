ЧС-2010: закінчився матч Чилі – Швейцарія

Закінчився матч ЧС-2010 в групі H збірних Чилі і Швейцарії. Рахунок 1:0. Гол: Гонсалес 75.

У збірної Чилі - 6 очок, її питання про вихід з групи практично вирішене.

Раніше сьогодні зіграли Португалія – КНДР (група G). Рахунок 7:0. Голи: Мейрелеш 29, Сімао 53, Алмейда 56, Тіагу 60, 89, Лієдсон 81, Роналду 87.

Завершальна гра дня – о 21:30. На поле вийдуть команди Іспанії і Гондурасу, які поки що не мають очок.