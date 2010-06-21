ЧС-2010: закінчився матч Португалія - КНДР
16:24, 21 червня 2010Спорт
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У групі G майже все зрозуміло
Закінчився матч ЧС-2010 у групі G Португалія - КНДР. Рахунок 7:0. Голи: Мейрелеш 29, Сімао 53, Алмейда 56, Тіагу 60, 89, Лієдсон 81, Роналду 87.
У групі G після двох турів: Бразилія має 6 очок, Португалія – 4, Кот-д`Івуар – 1, КНДР – 0. У третьому турі 25 червня грають Бразилія і Португалія, Кот-д`Івуар і КНДР.
Сьогодні грає група H: збірні Чилі і Швейцарії мають по 3.
Завершальна гра дня – о 21:30. На поле вийдуть команди Іспанії і Гондурасу, які поки що не мають очок.
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