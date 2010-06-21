Результати жеребкування Ліги чемпіонів
Перші два відбіркові раунди
У понеділок в Ньоні відбулося жеребкування перших двох відбіркових раундів Ліги чемпіонів сезону-2010/2011.
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Перший відбірковий раунд
30 червня
"Тре Фіорі" (Сан-Марино) - "Рудар" П (Чорногорія)
"Санта-Колома" (Андорра) - "Біркіркара" (Мальта)
Матчі відповіді 7 липня.
Другий відбірковий раунд
14 липня
"Металлургс" (Латвія) - "Спарта" (Чехія)
"Екранас" (Литва) - ХІК (Фінляндія)
"Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Русенборг" (Норвегія)
АІК (Швеція) - "Женесс" (Люксембург)
БАТЕ (Білорусь) - "Хафнарфьордур" (Ісландія)
"Богеміан" (Ірландія) - "Нью-Сейнтс" (Уельс)
"Ред Булл", Зальцбург (Австрія) - "Хавнар Болтфелаг" (Фарерські острови)
"Омонія" (Кіпр) - "Ренова" (Македонія)
"Хапоель" Т-А (Ізраїль) - "Железнічар" (Боснія і Герцеговина)
"Шеріф" (Молдова) - "Динамо", Тирана (Албанія)
"Актобе" (Казахстан) - "Олімпі" (Грузія)
"Левадія" (Естонія) - "Дебрецен" (Угорщина)
"Партизан", Белград (Сербія) - "Пюнік" (Вірменія)
"Інтер", Баку (Азербайджан) - "Лех" Познань (Польща)
"Динамо", Загреб (Хорватія) - "Копер" (Словенія)
"Літекс" (Болгарія) - "Тре Фіорі" (Сан-Марино) /"Рудар" П (Чорногорія)
"Санта-Колома" (Андорра) /"Біркіркара" (Мальта) - "Жиліна" (Словаччина)
Матчі відповіді 21 липня