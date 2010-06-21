Результати жеребкування Ліги чемпіонів

Перші два відбіркові раунди

У понеділок в Ньоні відбулося жеребкування перших двох відбіркових раундів Ліги чемпіонів сезону-2010/2011. Попередній турнір Перший відбірковий раунд 30 червня "Тре Фіорі" (Сан-Марино) - "Рудар" П (Чорногорія) "Санта-Колома" (Андорра) - "Біркіркара" (Мальта) Матчі відповіді 7 липня. Другий відбірковий раунд 14 липня "Металлургс" (Латвія) - "Спарта" (Чехія) "Екранас" (Литва) - ХІК (Фінляндія) "Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Русенборг" (Норвегія) АІК (Швеція) - "Женесс" (Люксембург) БАТЕ (Білорусь) - "Хафнарфьордур" (Ісландія) "Богеміан" (Ірландія) - "Нью-Сейнтс" (Уельс) "Ред Булл", Зальцбург (Австрія) - "Хавнар Болтфелаг" (Фарерські острови) "Омонія" (Кіпр) - "Ренова" (Македонія) "Хапоель" Т-А (Ізраїль) - "Железнічар" (Боснія і Герцеговина) "Шеріф" (Молдова) - "Динамо", Тирана (Албанія) "Актобе" (Казахстан) - "Олімпі" (Грузія) "Левадія" (Естонія) - "Дебрецен" (Угорщина) "Партизан", Белград (Сербія) - "Пюнік" (Вірменія) "Інтер", Баку (Азербайджан) - "Лех" Познань (Польща) "Динамо", Загреб (Хорватія) - "Копер" (Словенія) "Літекс" (Болгарія) - "Тре Фіорі" (Сан-Марино) /"Рудар" П (Чорногорія) "Санта-Колома" (Андорра) /"Біркіркара" (Мальта) - "Жиліна" (Словаччина) Матчі відповіді 21 липня Чемпіон

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