Результати жеребкування Ліги чемпіонів

14:31, 21 червня 2010
Спорт
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Перші два відбіркові раунди

У понеділок в Ньоні відбулося жеребкування перших двох відбіркових раундів Ліги чемпіонів сезону-2010/2011.

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Перший відбірковий раунд

30 червня

"Тре Фіорі" (Сан-Марино) - "Рудар" П (Чорногорія)

"Санта-Колома" (Андорра) - "Біркіркара" (Мальта) 

Матчі відповіді 7 липня.

Другий відбірковий раунд

14 липня

"Металлургс" (Латвія) - "Спарта" (Чехія)

"Екранас" (Литва) - ХІК (Фінляндія)

"Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Русенборг" (Норвегія)

АІК (Швеція) - "Женесс" (Люксембург)

БАТЕ (Білорусь) - "Хафнарфьордур" (Ісландія)

"Богеміан" (Ірландія) - "Нью-Сейнтс" (Уельс)

"Ред Булл", Зальцбург (Австрія) - "Хавнар Болтфелаг" (Фарерські острови)

"Омонія" (Кіпр) - "Ренова" (Македонія)

"Хапоель" Т-А (Ізраїль) - "Железнічар" (Боснія і Герцеговина)

"Шеріф" (Молдова) - "Динамо", Тирана (Албанія)

"Актобе" (Казахстан) - "Олімпі" (Грузія)

"Левадія" (Естонія) - "Дебрецен" (Угорщина)

"Партизан", Белград (Сербія) - "Пюнік" (Вірменія)

"Інтер", Баку (Азербайджан) - "Лех" Познань (Польща)

"Динамо", Загреб (Хорватія) - "Копер" (Словенія)

"Літекс" (Болгарія) - "Тре Фіорі" (Сан-Марино) /"Рудар" П (Чорногорія)

"Санта-Колома" (Андорра) /"Біркіркара" (Мальта)  - "Жиліна" (Словаччина)

Матчі відповіді 21 липня

Чемпіон

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