Суркіс: Мілевський самим дуже потрібний

Президент Динамо готовий відпустити в ЦСКА Гільєрме, доля якого поки ніяк не проясниться, а ось капітана київського клубу, Артема Мілевського, Ігор Суркіс не поспішає продавати.

За словами президента Динамо, офіційні документи по Мілевському в клуб не надходили, хоча ним цікавиться Локомотив: "Ми взагалі-то не хочемо, щоб по ньому зверталися. Мілевський нам самим дуже потрібний, - сказав Суркіс.

А ось бразилець Гільєрме, який виступав в оренді у ЦСКА киянам не дуже-то потрібний: "Якщо Гільєрме хоче грати в ЦСКА, то питань немає. Ми легко вирішимо це питання з президентом ЦСКА".

При цьому Суркіс не виключив, що московському клубу не доведеться платити 17 мільйонів доларів за права на гравця (раніше називалася саме ця сума). "Ми знайдемо компроміс", - резюмував президент Динамо.

Football.ua