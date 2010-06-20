ЧС-2010: закінчився матч Бразилія - Кот-д'Івуар

Закінчився матч ЧС-2010 в групі G збірних Бразилії і Кот-д`Івуар. Рахунок 3:1. Голи: Фабіано 25, 51, Елано 63 - Дрогба 79.

Сьогодні зіграли матчі в групі F: Словаччина - Парагвай (рахунок 0:2; голи: Вера 27, Рівера 85) і Італія - Нова Зеландія (рахунок 1:1, голи: Яквінта 29 пен. - Смелц 7). Тепер у Парагвая 4 очки, у Італії і Нової Зеландії - по 2, у Словаччини - 1. У третьому турі 24 червня грають Словаччина проти Італії, а Парагвай проти Нової Зеландії.

У Бразилії - 6 очок, у Кот-д`Івуар - одне. Їх суперники по групі: Португалія (1) і КНДР (0) зустрічаються завтра. Також завтра дві гри в групі H: Іспанія (0) - Гондурас (0), Чилі (3) - Швейцарія (3).