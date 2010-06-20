Футболісти збірної Франції шукають в команді зрадника
Конфлікт зростає
Футболісти збірної Франції відмовилися провести тренування через скандал з відрахуванням нападаючого Ніколя Анелька з команди. Гравці написали листа, в якому зазначено, що Федерація футболу Франції не намагається захистити команду і ухвалює рішення, виходячи виключно з повідомлень преси. Рішення про відмову від тренування ухвалене всіма футболістами збірної на знак протесту.
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Відразу після тренування, що не відбулося, генеральний директор збірної Жан-Луї Валантен (Jean-Louis Valentin) оголосив про відставку. Він назвав те, що сталося ганьбою для французів, футбольної федерації і збірної команди. "Вони не хочуть тренуватися. Це неприпустимо... Мені нудно і осоружно", - заявив Валантен.
Конфлікт в збірній Франції загострився під час матчу з Мексикою 17 червня, який закінчився поразкою французів з рахунком 0:2, нагадує Лента.ру. У перерві матчу Доменек висловив незадоволення грою Анелька, у відповідь нападаючий грубо образив тренера. Про все це написала французька спортивна газеті L`Equipe, після чого Анелька був негайно відрахований з команди.
Яким чином інформація потрапила в пресу, залишається нез’ясованим. Патріс Евра заявив, що в збірній є зрадник, який звернувся до журналістів. Анелька наголосив, що не хотів розголосу. Доменек заявив, що коли б не преса, форвард міг залишитися в команді.