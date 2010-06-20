ЧМ-2010: закінчився матч Італія - Нова Зеландія

Закінчився матч ЧС-2010 у групі F збірних Італії і Нової Зеландії. Рахунок 1:1. Голи: Яквінта 29 пен. - Смелц 7.

Сьогодні в цій же групі зіграли Словаччина - Парагвай (рахунок 0:2; голи: Вера 27, Рівера 85). Тепер Парагвай має 4 очки, Італія і Нова Зеландія - по 2, Словаччина - 1. У третьому турі 24 червня гратимуть Словаччина проти Італії, а Парагвай проти Нової Зеландії.

Завершальна гра сьогоднішнього дня – о 21:30. На поле вийдуть команди групи G - Бразилія і Кот-д`Івуар.