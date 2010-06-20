ФІФА заборонила збірній США тренуватися на стадіоні

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не дозволила збірній США провести тренувальне заняття наступного вівторка на стадіоні "Лофтус Версфельд" у Преторії, де в середу американці зіграють з командою Алжиру в останньому матчі групового турніру ЧС-2010, повідомляє AP.

"Вони бережуть газон", - пояснив представник команди США Майкл Каммарман.

Раніше Чилі і Швейцарія також пропустили тренування на стадіоні в Порт-Елізабет, де газон відновлювали після зливи. Німеччині і Сербії не дозволили зайняти газон напередодні їх матчу в п`ятницю.