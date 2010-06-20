Тренер збірної Японії поскаржився на витік таємної інформації

Головний тренер збірної Японії на ЧС-2010 Такеши Окада заявив про витік таємної інформації про тактику його команди. "Деталі закритого тренування стали відомі, і, я думаю, це нас підвело" в програному матчі з Голландією.

Окада не назвав конкретних імен, лише сказавши, що деякі гравці були дуже відверті в своїх інтерв`ю японським журналістам, пише Associated Press. "Нам бракує швидкого форварда, - визнав тренер, - але ми ніколи і не ставили все на одного гравця. Ми забиваємо як команда. А бомбардирів можна задіяти по різному. Нам треба зберегти надійність у захисті і середній лінії та краще грати в пас».

Японія, яка виступає на ЧС-2010 в групі E, набрала в двох матчах три очки. Так само, як і збірна Данії - її суперник у вирішальному матчі 24 червня.