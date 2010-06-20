Гільєрме: мені доведеться повернутися до київського "Динамо"

Бразильський нападаючий Гільєрме заявив, що повертається з ЦСКА до київського "Динамо", оскільки російський і український футбольні клуби не змогли домовитися про продовження оренди гравця, повідомляє ESPN Brasil.

"У мене немає домовленості з ЦСКА, - сказав футболіст. - Мені доведеться повернутися до "Динамо" 1 серпня. У складі московського клубу я продемонстрував, що я професіонал. Навіть після народження доньки я одразу повернувся назад до Росії".

За словами Гільєрме, він читав у російській пресі про те, що ЦСКА і "Динамо" можуть домовитися про нову оренду, але армійці не уклали з ним угоду. "Мені доведеться повернутися до "Динамо", щоб відпрацювати свій контракт і одержати місце в складі", - цитує форварда РІА "Новости". Утім, football.ua стверджує, що від`їзд Гільєрме з Москви - бажання самого гравця. Видання наводить наводить ті самі слова інакше: "Російські ЗМІ писали, що угода могла знайти золоту середину, але з мого боку згоди не сталося. Я повертаюся до Динамо для виконання свого контракту, збираюся поборотися за місце в основі".