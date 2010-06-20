У ПАР зафіксовано першу травму від вувузели
11:17, 20 червня 2010Спорт
2366
Гаразд би ще команда виграла
Вувузели – головний символ чемпіонату світу з футболу в ПАР – можуть виявитися небезпечними не лише для барабанних перетинок навколишніх, а й завдати шкоди здоров`ю самого виконавця.
29-річна південноафриканка Івонн МАЙЄР із Кейптауна, уболівальник збірної Англії, відчула болі в горлі після того, як упродовж кількох днів дула у вувузелу на стадіоні, повідомляє ІТАР-ТАСС.
З`ясувалося, що в результаті активної гри на вувузелі у вболівальниці стався невеличкий надрив зв`язок. Лікування забере два дні.
|Застережна позначка на вувузелі. Фото з Вікіпедії
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter