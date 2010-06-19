ЧС-2010: завершився матч Камерун – Данія

Завершився матч ЧС-2010 у групі Е Камерун – Данія. Найяскравіший поєдинок за кількістю ударів по воротах. Рахунок - 1:2. Голи: Ето`О 10 - Бендтнер 33, Роммедаль 61.

Після двох турів у групі Е: Голландія з 6-ма очками – одноосібний лідер, у Японії з Данією по 3, Камерун – 0.

24 червня в третьому турі зіграють: Данія – Японія, Камерун - Нідерланди.