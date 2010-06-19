ЧС-2010: завершився матч Камерун – Данія
23:20, 19 червня 2010Спорт
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Африканці показали суперяскраву гру, але...
Завершився матч ЧС-2010 у групі Е Камерун – Данія. Найяскравіший поєдинок за кількістю ударів по воротах. Рахунок - 1:2. Голи: Ето`О 10 - Бендтнер 33, Роммедаль 61.
Після двох турів у групі Е: Голландія з 6-ма очками – одноосібний лідер, у Японії з Данією по 3, Камерун – 0.
24 червня в третьому турі зіграють: Данія – Японія, Камерун - Нідерланди.
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