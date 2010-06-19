ЧС-2010: завершився матч Гана – Австралія
18:49, 19 червня 2010Спорт
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Поступатися не хотів ніхто
Завершився матч ЧС-2010 з футболу у групі D Гана – Австралія. Рахунок 1:1. Голи забивали Асамоа Г’ян за збірну Гани (на 25 хвилині він реалізував пенальті (вже вдруге на цьому турнірі) та Брет Холлман у австралійців (1 хв.)
Після двох турів у групі D: у Гани 4 очки, у Німеччини й Сербії - по 3, в Австралії - 1.
23 червня в третьому турі зіграють: Австралія – Себія, Гана - Німеччина.
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