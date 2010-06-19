ЧС-2010: завершився матч Гана – Австралія

Завершився матч ЧС-2010 з футболу у групі D Гана – Австралія. Рахунок 1:1. Голи забивали Асамоа Г’ян за збірну Гани (на 25 хвилині він реалізував пенальті (вже вдруге на цьому турнірі) та Брет Холлман у австралійців (1 хв.)

Після двох турів у групі D: у Гани 4 очки, у Німеччини й Сербії - по 3, в Австралії - 1.

23 червня в третьому турі зіграють: Австралія – Себія, Гана - Німеччина.