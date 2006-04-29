Відбудуться перші матчі турніру «Кубок ЗМІ» з мініфутболу

17:35, 29 квітня 2006
Спорт
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13 травня на стадіоні з штучним покриттям Громадської організації “Інваспорт” відбудуться перші матчі турніру «Кубок ЗМІ» з мініфутболу. До участі в турнірі запрошуються представники компаній засобів масової інформації. Тривалість турніру: три тижні.

Організатор турніру: «Асоціація Розвитку Бізнесу».

Турнір проводиться за підтримки Київської обласної федерації футболу

Інформаційний партер: інформаційне агентство «УНІАН»

Реєстрація, регламент і умови участі за тел. 204-74-71, моб. 8(050)310-69-58

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