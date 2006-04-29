Відбудуться перші матчі турніру «Кубок ЗМІ» з мініфутболу

13 травня на стадіоні з штучним покриттям Громадської організації “Інваспорт” відбудуться перші матчі турніру «Кубок ЗМІ» з мініфутболу. До участі в турнірі запрошуються представники компаній засобів масової інформації. Тривалість турніру: три тижні. Організатор турніру: «Асоціація Розвитку Бізнесу». Турнір проводиться за підтримки Київської обласної федерації футболу Інформаційний партер: інформаційне агентство «УНІАН» Реєстрація, регламент і умови участі за тел. 204-74-71, моб. 8(050)310-69-58 www.arb.kiev.uafoot e-mail: yura@unian.net, arb@arb.kiev.ua

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