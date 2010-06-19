«Зниклі» гравці збірної КНДР знайшлися

Чотири футболісти збірної КНДР, які 15 червня не з`явилися на перший матч своєї команди на чемпіонаті світу проти Бразилії, знаходяться в розташуванні збірної. Про те, що гравців не було на грі з бразильцями, стало відомо вранці 18 червня, але увечері в п`ятницю всі вони взяли участь у тренуванні, повідомляє Лента.руз посиланням на АР.

В офіційному протоколі матчу Бразилія - КНДР гравці Кім Мін Он, Кім Ген Іль, Пак Сун Хек і Ан Чор Хек значаться як відсутні, хоча спочатку в заявку корейської команди на гру були включені всі 23 футболісти, які потрапили до складу на чемпіонат світу.

Вранці 18 червня почали з`являтися повідомлення, що чотири гравці могли втекти зі збірної КНДР. Незабаром цю інформацію спростовав офіційний представник ФІФА і співробітник посольства КНДР у ПАР. Чому в протоколі матчу з КНДР вищезазначені гравці значаться як відсутні, ніхто не пояснив.

Увечері 18 червня збірна КНДР провела тренування, 15 хвилин який були відкритими для ЗМІ. Журналісти, які прийшли на заняття, бачили, що чотири згадані гравці тренувалися разом із командою. Також 18 червня представники команди КНДР мали провести прес-конференцію, але вона з невідомих причин була скасована.

У матчі з Бразилією північнокорейська команда зазнала поразки з рахунком 1:2. 21 червня збірна КНДР зіграє з Португалією, а 25 червня - з Кот-д`Івуаром.